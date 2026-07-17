Grave lutto per Silvio Baldini: muore la figlia Valentina

Grave lutto per Silvio Baldini. È morta all’età di 30 anni Valentina, la figlia primogenita dell’allenatore toscano e attuale commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana. La notizia ha suscitato grande commozione nel mondo del calcio, con numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello del Perugia Calcio, che ha espresso la propria vicinanza all’ex tecnico.

Valentina era nata con una gravissima disabilità e, fin dalla nascita, aveva affrontato un percorso di vita estremamente complesso. Nonostante le difficoltà, è stata sempre il punto di riferimento affettivo della famiglia e una fonte di ispirazione per il padre, che in più occasioni aveva raccontato pubblicamente quanto la figlia gli avesse insegnato il valore dell’amore, della forza e dell’accettazione.





Silvio Baldini ha spesso dedicato parole di profondo affetto a Valentina, definendola la persona che ha dato un significato ancora più autentico alla sua vita. In queste ore il mondo dello sport si stringe attorno all’allenatore e alla sua famiglia per la dolorosa perdita.

Al tecnico le più sentite condoglianze da parte della redazione di Ilovepalermocalcio.com.