TMW: “Palermo, Pizzignacco sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
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Il Palermo è pronto a definire un nuovo innesto tra i pali. Con Sebastiano Desplanches destinato al Frosinone, il club rosanero accelera per assicurarsi un nuovo portiere da affiancare a Jesse Joronen.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, il profilo individuato dalla dirigenza è quello di Semuel Pizzignacco, estremo difensore classe 2001 di proprietà del Monza. Le due società stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli dell’operazione e filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca già nel corso della settimana.

Per il portiere sarebbe già pronto un contratto di durata triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2029 e opzione per un’ulteriore stagione.


L’arrivo di Pizzignacco rappresenterebbe il primo passo nella riorganizzazione del reparto portieri del Palermo, destinato a cambiare volto nelle prossime settimane dopo l’imminente cessione di Desplanches. Il giovane estremo difensore, reduce dall’esperienza al Monza, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Joronen, garantendo al tecnico Filippo Inzaghi una soluzione giovane ma già con esperienza nel calcio professionistico.

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