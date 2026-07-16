Catanzaro, Favasuli verso il Napoli: affare vicino alla chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
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Si avvicina alla conclusione l’avventura di Costantino Favasuli con la maglia del Catanzaro. L’esterno giallorosso, protagonista di un’ottima stagione in Serie B, è pronto a compiere il salto in Serie A.

Secondo quanto riportato da CalcioCatanzaro, il Napoli sarebbe ormai a un passo dalla chiusura dell’operazione. Le parti sarebbero vicine all’intesa definitiva per un trasferimento dal valore di circa 4 milioni di euro.

Per il Catanzaro, tuttavia, l’incasso sarà solo parziale: in virtù degli accordi stipulati al momento dell’acquisto del giocatore, il 50% della cifra incassata dalla cessione dovrà essere riconosciuto alla Fiorentina.


Sempre secondo l’indiscrezione, il club partenopeo avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage del calciatore, mentre resta da definire l’intesa finale tra le società per arrivare alla fumata bianca.

Dopo la stagione disputata in Calabria, Favasuli sembra dunque pronto a misurarsi con il massimo campionato, con il Napoli deciso a puntare sul classe 2004 per rinforzare il proprio organico.

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