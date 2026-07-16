Juve Stabia, fatta per Luigi Caccavo: battuta la concorrenza dell’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
caccavo

La Juve Stabia mette a segno un importante colpo in attacco. Il club gialloblù ha infatti chiuso l’operazione per l’arrivo di Luigi Caccavo, giovane centravanti di proprietà del Bologna, che si prepara a iniziare una nuova avventura in Serie B.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la trattativa è stata definita e il calciatore raggiungerà presto il ritiro delle Vespe a Polla, dove si metterà a disposizione dello staff tecnico.


Per assicurarsi Caccavo, la Juve Stabia ha dovuto superare la concorrenza dell’Empoli. Il club toscano aveva infatti manifestato interesse per l’attaccante nei giorni scorsi, ma alla fine è stata la società campana a trovare l’intesa decisiva.

Reduce da una stagione positiva in Serie C con la maglia del Lumezzane, Caccavo ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni. Ora per lui si aprono le porte della Serie B, con la Juve Stabia pronta a puntare sulle sue qualità offensive in vista della prossima stagione.

Si attende soltanto l’annuncio ufficiale per formalizzare un’operazione ormai definita.

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