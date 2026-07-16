Tuttosport: “Vicenza, colpo Tsadjout. Palermo insiste per Moreo, Padova su Trimboli e Cocchi”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo. Secondo Tuttosport, il Vicenza ha piazzato il colpo Frank Tsadjout, attaccante classe 1999 arrivato dalla Cremonese con un contratto biennale. Il club biancorosso punta sul rilancio dell’italo-camerunese, reduce da stagioni sottotono, e ora concentra i propri sforzi sul centrocampista Mattia Valoti, svincolato dopo l’esperienza allo Spezia. Tuttosport riferisce che la trattativa è ben avviata, come confermato anche dal ds Zamuner.

Sempre secondo Tuttosport, il Verona segue il centrocampista Luca Mazzitelli, rientrato al Como dopo il prestito al Cagliari, mentre l’Avellino valuta due rinforzi offensivi: il ceco Daniel Fila, tornato al Venezia dopo il prestito all’Empoli, e Cedric Gondo, svincolato dopo l’esperienza alla Reggiana e già allenato da Alessandro Nesta.





In casa Palermo, Tuttosport rilancia la pista che porta a Stefano Moreo. I rosanero lavorano per riportare in Sicilia l’attaccante del Pisa, protagonista con Filippo Inzaghi, proponendo come contropartita Jérémy Le Douaron ai nerazzurri.

Il Benevento continua invece il pressing sul trequartista del Mantova Francesco Ruocco, anche se, sottolinea Tuttosport, il club lombardo non è intenzionato a privarsi facilmente del giocatore.

Molto attivo anche il Padova, impegnato su più fronti. Tuttosport racconta che i biancoscudati seguono il terzino della Juve Stabia Lorenzo Carissoni, rilanciano nella corsa al centrocampista Simone Trimboli del Mantova e sono vicini a chiudere per il talento dell’Inter Under 23 Matteo Cocchi, nonostante la concorrenza del Catanzaro. In difesa prende quota anche il nome del giovane Francesco Verde della Juventus Next Gen.

La Juve Stabia lavora per rinforzare le corsie offensive con Luca Petrungaro del Potenza, mentre il Südtirol punta a chiudere l’arrivo dell’islandese Bjarki Bjarkason dal Venezia. Intanto gli altoatesini hanno ufficializzato Vasco Lopes, esterno offensivo acquistato dal Radomiak Radom e legato al club fino al 2029.

Chiudono il quadro le operazioni dell’Entella, che ha accolto il difensore Mattia Motolese dal Bologna, e dell’Ascoli, che ha prolungato fino al 2029 il contratto dell’attaccante Amine Chakir, come riportato da Tuttosport.