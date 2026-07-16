Corriere dello Sport: “Serie B, intrecci di mercato: il Pisa sogna Abiuso e il Vicenza chiude Tsadjout”

Il mercato di Serie B continua a regalare movimenti importanti. Secondo il Corriere dello Sport, il Vicenza ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Frank Tsadjout, che ha firmato fino al 2028. L’Avellino, invece, ha trovato l’accordo con il Venezia per Daniel Fila, anche se resta da ottenere il via libera del giocatore. Sempre il Corriere dello Sport segnala che il portiere Jacopo Sassi piace al Lumezzane.

Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che il Südtirol ha chiuso l’acquisto dell’esterno offensivo Vasco Lopes, mentre il Pisa continua a seguire il portiere Alessandro Confente. Il Padova ha invece presentato un’offerta da 1,5 milioni di euro al Mantova per il centrocampista Simone Trimboli, mentre l’Entella ha accolto il difensore Mattia Motolese in prestito dal Bologna. Tra le altre operazioni, l’Ascoli ha ceduto Aljaz Tavcar al Giulianova e risolto il contratto con Simone Corazza, mentre la Carrarese ha ceduto Mateo Scheffer Bracco al Pineto.





In casa Pisa, il Corriere dello Sport racconta l’inizio del ritiro a Morgex con i nuovi Giuseppe Leone e Tommaso Marras, ma anche con Rafiu Durosinmi, il cui futuro resta in bilico. Sul centravanti nigeriano è forte il pressing del Genk, pronto a mettere sul tavolo oltre 10 milioni di euro. In caso di cessione, il primo obiettivo diventerebbe Fabio Abiuso della Carrarese, profilo molto gradito al tecnico Paolo Bianco, che segue anche il laterale Simone Zanon. Lo stesso Bianco ha indicato Caracciolo, Calabresi, Angori, Canestrelli e Moreo come pilastri del nuovo Pisa, elogiando anche Vural e Tramoni.

Tiene banco anche il mercato del Catanzaro. Il Corriere dello Sport sottolinea come la Serie A continui a seguire Costantino Favasuli, conteso da Napoli, Atalanta e Sassuolo, con il club calabrese che parte da una valutazione di 8 milioni di euro. Sul fronte rinnovi sono vicini gli accordi con Mirko Pigliacelli e Jacopo Petriccione, mentre Simone Pontisso potrebbe salutare: la Cremonese appare avanti sulla Sampdoria. Per rinforzare la rosa, il ds Ciro Polito lavora sui giovani Mattia Cappelletti, Jacopo Sardo, Daniele Salvano e Sergej Levak.

Il Corriere dello Sport fa il punto anche sul Cesena, che ha accolto Luca Schirone e Maat Daniel Caprini, aspettando ora gli arrivi di Alessandro Debenedetti, Antonio Fiori e Luca D’Andrea per completare il reparto offensivo. Ufficiale anche il difensore australiano Mark Natta, mentre per la porta restano vive le piste che portano a Nicola Ravaglia, Filippo Rinaldi, Simone Scuffet e Ben Cisse. Il direttore sportivo Andrea Mancini ha inoltre ribadito la volontà di trattenere Cristian Shpendi, considerato un elemento fondamentale per il progetto bianconero.