Ritiro Palermo: il primo gol rosanero è di Johnsen contro il Gardena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
johnsen

È di Dennis Johnsen il primo gol del Palermo nella stagione 2026/27. L’attaccante norvegese ha sbloccato il risultato nella prima amichevole del ritiro estivo contro il Gardena, formazione locale che nella prossima stagione militerà nel campionato di Promozione.

La rete di Johnsen ha aperto le marcature di una sfida che i rosanero stanno conducendo con un netto 4-0, offrendo i primi segnali positivi del lavoro svolto agli ordini dello staff tecnico. Un avvio incoraggiante per il Palermo, che inaugura la nuova stagione con il primo sorriso e con il primo sigillo del suo numero 7.


 

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