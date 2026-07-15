Mazzitelli, futuro ancora da decidere: il Verona valuta il centrocampista del Como
Luca Mazzitelli potrebbe presto diventare uno dei protagonisti del mercato estivo. Dopo il rientro al Como dal prestito al Cagliari, il centrocampista è alla ricerca di una nuova sistemazione, con diversi club che seguono con attenzione la sua situazione.
Reduce da una stagione positiva in Serie A con la maglia rossoblù, impreziosita da 2 gol e 2 assist in 18 presenze, Mazzitelli rappresenta un profilo di esperienza e qualità in mezzo al campo. Al momento, però, il suo futuro sembra lontano dal Como.
Secondo le ultime indiscrezioni, l’Hellas Verona avrebbe effettuato un sondaggio per il classe 1995. Al momento si tratta di un primo contatto esplorativo, ma non è escluso che nei prossimi giorni il club gialloblù possa decidere di approfondire la trattativa per regalare al proprio centrocampo un rinforzo di valore.