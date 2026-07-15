Gazzetta dello Sport: “Lykogiannis vicino alla Samp, il Verona va su Mazzitelli. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di Serie B continua a muoversi su più fronti. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria compie passi avanti nella trattativa per Charalampos Lykogiannis, mentre il Modena ufficializza un nuovo rinforzo e prolunga il contratto di uno dei suoi uomini più rappresentativi. Intanto arrivano numerose ufficialità tra Entella, Mantova, Cremonese, Cesena, Catanzaro, Avellino e Benevento.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria ha aumentato l’offerta per Lykogiannis, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Bologna. Le parti si sono sensibilmente avvicinate e cresce l’ottimismo per la fumata bianca.





Novità importanti anche in casa Modena. La Gazzetta dello Sport evidenzia l’arrivo dell’esterno brasiliano Stenio Zanetti Toledo, classe 2003, proveniente dal campionato ucraino. Contestualmente il club emiliano ha blindato Giuseppe Caso, rinnovando il contratto dell’attaccante fino al 2029: sarà uno dei punti di riferimento della squadra di Daniele Galloppa.

Sul fronte Verona, la Gazzetta dello Sport segnala un sondaggio per Luca Mazzitelli, centrocampista del Como reduce dal prestito al Cagliari. Gli scaligeri hanno inoltre affidato la Primavera ad Andrea Pavanel, mentre Nicola Patanè, rientrato dal prestito alla Virtus Verona, è passato alla Juve Stabia.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Südtirol è vicino a chiudere l’operazione per Vasco Lopes, attaccante capoverdiano destinato a rinforzare il reparto offensivo degli altoatesini.

Numerose anche le ufficialità registrate nelle ultime ore. L’Entella ha definito l’arrivo di Giacomo Corona, dopo il rinnovo del contratto con il Palermo, e continua a trattare Mattia Motolese del Bologna. Il Mantova accoglie Filippo Vesentini e Lorenzo Ignacchiti, rispettivamente provenienti da Union Brescia ed Empoli.

Il Cesena ha ufficializzato Maat Caprini, arrivato dalla Fiorentina dopo l’ultima esperienza al Mantova, mentre il Catanzaro ha definito l’ingaggio di Gabriele Postiglione dal Pineto. L’Avellino ha accolto Luca Di Maggio dall’Inter, mentre il Benevento ha completato l’acquisto di Leonardo Sernicola dalla Cremonese.

Infine, la Gazzetta dello Sport conferma anche i movimenti della Cremonese, che ha ufficializzato gli arrivi di Fabio Gerli, prelevato dal Modena, e del difensore Fellipe Jack, arrivato dal Como dopo l’ultima esperienza al Catanzaro.