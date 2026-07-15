Corriere dello Sport: “Lecce, oggi la risposta di Hysaj. Genoa insiste per Dovbyk, Cagliari su Maldini e Kofler”
Il mercato del Lecce vive una giornata decisiva. Come riporta il Corriere dello Sport, il club salentino attende la risposta definitiva di Elseid Hysaj, svincolato dopo l’esperienza alla Lazio e primo obiettivo per rinforzare la fascia difensiva.
Secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi hanno presentato un’offerta in linea con i parametri societari: contratto annuale con opzione per una seconda stagione. Il terzino albanese, invece, preferirebbe un accordo di durata maggiore e nelle prossime ore scioglierà le riserve sul proprio futuro.
Sempre in casa Lecce, il Corriere dello Sport riferisce che si è praticamente raffreddata la pista che porta a Robbie Ure. Il Sirius, dopo le ultime prestazioni dell’attaccante scozzese, ha innalzato la valutazione fino a sfiorare i 10 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva rispetto ai circa 4 milioni più il 30% sulla futura rivendita messi sul tavolo dal direttore sportivo Stefano Trinchera.
Sul fronte Cagliari, il Corriere dello Sport evidenzia come proseguano i contatti con l’Atalanta per ottenere in prestito Daniel Maldini. Il figlio d’arte resta tra i principali obiettivi dei rossoblù, mentre in precedenza i sardi avevano rifiutato la possibilità di prendere Sergej Levak con la formula del prestito secco.
I rossoblù continuano inoltre il pressing sul difensore del Südtirol Raphael Kofler, valutato circa 4 milioni di euro. Il futuro del centrale dovrebbe essere definito nel corso di questa settimana.
Il Genoa, intanto, ha accolto Hamed Junior Traoré, che ha sostenuto le visite mediche dopo il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. L’ivoriano torna così in Serie A dopo l’ultima esperienza con il Sassuolo.
Non si ferma però il lavoro del club rossoblù per l’attacco. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, restano vivi i contatti con la Roma per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino starebbe valutando con interesse la destinazione ligure, con le due società che lavorano su un prestito con diritto di riscatto e con una parte dell’ingaggio che verrebbe coperta dal club giallorosso.
Capitolo Sassuolo: il Corriere dello Sport racconta che è stata definita la cessione di Tarik Muharemovic al Leeds per 40 milioni di euro, con la Juventus che incasserà il 50% dell’importo. In entrata, invece, i neroverdi sono in pole position per Mergim Vojvoda, con un’offerta da 1,5 milioni di euro presentata al Como.
Tra le altre operazioni, il Torino ha raggiunto l’accordo per il giovane portiere dello Spezia Diego Mascardi, atteso oggi in città. Nuova avventura anche per Yann Sommer, che ha firmato con il Brugge, mentre Robin Gosens si trasferirà allo Schalke con la formula del prestito con obbligo di riscatto.