Mondiale 2026: la Spagna batte 2-0 la Francia e conquista la finale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 223804

Si conclude il match tra Spagna e Francia, valido per la prima semifinale del Mondiale 2026. Ad accedere alla finale è la formazione di De La Fuente, che riesce ad imporsi sul risultato di 2-0 dopo una gara ben disputata tatticamente e qualitativamente.

Gli spagnoli iniziano meglio il match, prendendo subito il pallino del gioco in mano. Al 20′ Digne commette fallo su Yamal e regala un calcio di rigore alla Spagna: dal dischetto va Oyarzabal che trafigge Maignan e firma la rete dell”1-0. La Francia fatica a reagire e la formazione di De La Fuente gestisce bene il vantaggio, andando anche vicina al gol del raddoppio.


Ad inizio ripresa Les Coqs alzano il ritmo alla ricerca del pareggio, ma la Spagna non concede spazi alla manovra offensiva e al 58′ trova la rete del raddoppio: triangolazione perfetta tra Dani Olmo e Pedro Porro che, da solo davanti a Maignan, non sbaglia firmando il 2-0. Poco dopo le Furie Rosse trovano anche il gol del 3-0 con Yamal, annullato però dall’arbitro per posizione di fuorigioco.

Nel finale la Francia prova una reazione di orgoglio, non riuscendo però a rimontare la situazione di doppio svantaggio. La Spagna raggiunge cosi la sua seconda finale della storia ad un Mondiale, dove affronterà la vincente tra Argentina e Inghilterra, che si affronteranno domani con calcio di inizio alle ore 21.00.

Altre notizie

Screenshot 2026-07-14 215354

Mondiale 2026: Spagna avanti 1-0 sulla Francia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
1751900042415_bizzotto

Mondiali, Francia-Spagna sarà l’ultima telecronaca di Bizzotto: finale affidata a Rimedio e Adani

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
AFP_9ME6VD-kY7H-U3290203750407it-656x492@Corriere-Web-Sezioni

Il padre di Haaland protesta dopo l’eliminazione: «Norvegia derubata, due errori arbitrali decisivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
Immagine

Il Sudafrica piange Jaylen Adams: morto a 25 anni dopo il Mondiale 2026

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Screenshot 2026-07-10 230228

Mondiale 2026: la Spagna batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 214210

Mondiale 2026: 1-1 tra Spagna e Belgio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
argentina

Mondiale 2026: l’Argentina ribalta l’Egitto e vola ai quarti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-06 230539

Mondiale 2026: la Spagna batte 1-0 il Portogallo e vola ai quarti di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò sulla squalifica sospesa a Balogun: «Decisione dal sapore politico»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Screenshot 2026-07-06 215459

Mondiale 2026: pari a reti bianche tra Spagna e Portogallo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
BALOGUN

Mondiale 2026, Balogun graziato dalla FIFA: squalifica sospesa, ci sarà contro il Belgio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
HMZ8FWHawAAFRmM

Mondiale 2026, Ounahi trascina il Marocco ai quarti: Canada battuto 3-0

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-14 223804

Mondiale 2026: la Spagna batte 2-0 la Francia e conquista la finale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 215354

Mondiale 2026: Spagna avanti 1-0 sulla Francia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
mister-ds-scaled

Cosenza, UFFICIALE: Coppitelli è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 205859

Avellino, UFFICIALE: dall’Inter arriva Luca Di Maggio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 204421

“Viva Palermo e Santa Rosalia”: i rosanero augurano un buon festino (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026