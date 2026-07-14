Mondiale 2026: la Spagna batte 2-0 la Francia e conquista la finale

Si conclude il match tra Spagna e Francia, valido per la prima semifinale del Mondiale 2026. Ad accedere alla finale è la formazione di De La Fuente, che riesce ad imporsi sul risultato di 2-0 dopo una gara ben disputata tatticamente e qualitativamente.

Gli spagnoli iniziano meglio il match, prendendo subito il pallino del gioco in mano. Al 20′ Digne commette fallo su Yamal e regala un calcio di rigore alla Spagna: dal dischetto va Oyarzabal che trafigge Maignan e firma la rete dell”1-0. La Francia fatica a reagire e la formazione di De La Fuente gestisce bene il vantaggio, andando anche vicina al gol del raddoppio.





Ad inizio ripresa Les Coqs alzano il ritmo alla ricerca del pareggio, ma la Spagna non concede spazi alla manovra offensiva e al 58′ trova la rete del raddoppio: triangolazione perfetta tra Dani Olmo e Pedro Porro che, da solo davanti a Maignan, non sbaglia firmando il 2-0. Poco dopo le Furie Rosse trovano anche il gol del 3-0 con Yamal, annullato però dall’arbitro per posizione di fuorigioco.

Nel finale la Francia prova una reazione di orgoglio, non riuscendo però a rimontare la situazione di doppio svantaggio. La Spagna raggiunge cosi la sua seconda finale della storia ad un Mondiale, dove affronterà la vincente tra Argentina e Inghilterra, che si affronteranno domani con calcio di inizio alle ore 21.00.