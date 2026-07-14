“Viva Palermo e Santa Rosalia”: i rosanero augurano un buon festino (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Il Palermo celebra il Festino di Santa Rosalia anche dal ritiro. In un video pubblicato sui profili Instagram del club, alcuni protagonisti della squadra hanno voluto inviare un messaggio speciale alla città e ai tifosi rosanero in occasione della festa dedicata alla Patrona.

Nel filmato compaiono i nuovi arrivati Hernani, Estevez e Cassandro che scandiscono: “Viva Palermo e Santa Rosalia”. A chiudere il video è il tecnico Filippo Inzaghi, che si rivolge direttamente ai sostenitori rosanero con un messaggio di auguri: Tifosi rosanero, buon Festino a tutti. Viva Palermo e Santa Rosalia.


Un gesto semplice ma significativo, che testimonia la volontà del gruppo di sentirsi sempre più vicino alla città e ai suoi tifosi, pur essendo impegnato nella preparazione estiva. Un saluto particolarmente apprezzato dai sostenitori, che hanno accolto con entusiasmo il video condiviso sui social del club.

 

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