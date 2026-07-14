Ufficiale: Maat Daniel Caprini è un nuovo giocatore del Cesena
Il Cesena ha annunciato l’arrivo di Maat Daniel Caprini, attaccante classe 2006, proveniente dalla Fiorentina. Il calciatore si trasferisce in bianconero con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro-opzione a favore del club viola.
Caprini è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile della Fiorentina e approda a Cesena per proseguire il proprio percorso di crescita nel calcio professionistico. Il club romagnolo punta sulle sue qualità offensive per rinforzare il reparto avanzato in vista della nuova stagione.
Con questo innesto, il Cesena continua a investire sui giovani talenti, assicurandosi un attaccante di prospettiva che avrà l’opportunità di mettersi in mostra in maglia bianconera.