Ufficiale: Maat Daniel Caprini è un nuovo giocatore del Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
748534173_1364884605566101_9031141797906976063_n

Il Cesena ha annunciato l’arrivo di Maat Daniel Caprini, attaccante classe 2006, proveniente dalla Fiorentina. Il calciatore si trasferisce in bianconero con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro-opzione a favore del club viola.

Caprini è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile della Fiorentina e approda a Cesena per proseguire il proprio percorso di crescita nel calcio professionistico. Il club romagnolo punta sulle sue qualità offensive per rinforzare il reparto avanzato in vista della nuova stagione.

Con questo innesto, il Cesena continua a investire sui giovani talenti, assicurandosi un attaccante di prospettiva che avrà l’opportunità di mettersi in mostra in maglia bianconera.


Altre notizie

746661057_1269356651791405_6711069230552585198_n

Ufficiale: Lorenzo Ignacchiti è un nuovo giocatore del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
748354214_1347416210170955_679188475526296334_n

Ufficiale: Nicola Patanè è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
746199125_1345599047069805_7841265058085006174_n

Fellipe Jack è della Cremonese: arriva in prestito dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Bari 1-0 (39) desplanches

Frosinone, sorpresa Desplanches: il portiere del Palermo è vicino in prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
del grosso

Cremonese, nello staff di Giampaolo arriva Del Grosso: ex tecnico della Primavera del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (70) corona

UFFICIALE Palermo, rinnovo e prestito: Giacomo Corona passa all’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
giuseppe-leone-juvestabia

Pisa-Palermo, il mercato accende la rivalità. L’accusa: “Osti ci ha provato anche per Leone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo monza 0-3 (98) corona

Il Secolo XIX: “Entella, tutto fatto per Corona. Arriva in prestito dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo modena 1-1 (181) vasic

Corriere del Veneto: “Padova, sfuma Harder. Ora torna di moda Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Tuttosport: “Di Nardo-Catanzaro. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Camarda

Gazzetta dello Sport: “Samp, idea Camarda. Intanto l’Entella è a un passo da Corona”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo pescara 5-0 (141) brunori

La Nazione Arezzo: “Arezzo, ufficiale Sala. Cutolo chiude a Brunori: «Nessuna trattativa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026

Ultimissime

748534173_1364884605566101_9031141797906976063_n

Ufficiale: Maat Daniel Caprini è un nuovo giocatore del Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
746661057_1269356651791405_6711069230552585198_n

Ufficiale: Lorenzo Ignacchiti è un nuovo giocatore del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
748354214_1347416210170955_679188475526296334_n

Ufficiale: Nicola Patanè è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
746199125_1345599047069805_7841265058085006174_n

Fellipe Jack è della Cremonese: arriva in prestito dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
bani

Palermo, le amichevoli del ritiro saranno trasmesse in diretta sul sito ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026