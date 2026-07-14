UFFICIALE Palermo, rinnovo e prestito: Giacomo Corona passa all’Entella

Il Palermo continua a programmare il futuro dei propri giovani talenti. Il club rosanero ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Giacomo Corona, confermando la fiducia nelle qualità dell’attaccante classe 2004.

Contestualmente al rinnovo, Corona si trasferisce in prestito alla Virtus Entella, dove avrà la possibilità di trovare continuità e accumulare esperienza tra i professionisti nel corso della stagione 2026/27.





Attraverso una nota ufficiale, il Palermo ha rivolto un messaggio al proprio giovane attaccante: «A Giacomo le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Per Corona si tratta di una nuova tappa del percorso di crescita dopo le esperienze maturate negli ultimi anni. L’obiettivo del Palermo è permettere al centravanti di proseguire il proprio sviluppo tecnico con maggiore continuità, mantenendolo al centro del progetto per il futuro.