UFFICIALE Palermo, rinnovo e prestito: Giacomo Corona passa all’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (70) corona

Il Palermo continua a programmare il futuro dei propri giovani talenti. Il club rosanero ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Giacomo Corona, confermando la fiducia nelle qualità dell’attaccante classe 2004.

Contestualmente al rinnovo, Corona si trasferisce in prestito alla Virtus Entella, dove avrà la possibilità di trovare continuità e accumulare esperienza tra i professionisti nel corso della stagione 2026/27.


Attraverso una nota ufficiale, il Palermo ha rivolto un messaggio al proprio giovane attaccante: «A Giacomo le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Per Corona si tratta di una nuova tappa del percorso di crescita dopo le esperienze maturate negli ultimi anni. L’obiettivo del Palermo è permettere al centravanti di proseguire il proprio sviluppo tecnico con maggiore continuità, mantenendolo al centro del progetto per il futuro.

Altre notizie

giuseppe-leone-juvestabia

Pisa-Palermo, il mercato accende la rivalità. L’accusa: “Osti ci ha provato anche per Leone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo monza 0-3 (98) corona

Il Secolo XIX: “Entella, tutto fatto per Corona. Arriva in prestito dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo modena 1-1 (181) vasic

Corriere del Veneto: “Padova, sfuma Harder. Ora torna di moda Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Tuttosport: “Di Nardo-Catanzaro. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Camarda

Gazzetta dello Sport: “Samp, idea Camarda. Intanto l’Entella è a un passo da Corona”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (136) tifosi

Repubblica: “Palermo, tetto sugli abbonamenti. Solo 17 mila tessere per aprire i cantieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
bortolo-mutti-bc14cf4a-5b9e-4819-960f-901d81ee59b-resize-750

Mutti: «Con Inzaghi e Osti il Palermo tornerà presto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo pescara 5-0 (141) brunori

La Nazione Arezzo: “Arezzo, ufficiale Sala. Cutolo chiude a Brunori: «Nessuna trattativa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (58) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan per la fascia. Corona verso l’Entella, cresce l’interesse per Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti insiste sugli esterni: Rao resta vicino, Compagnon e Kamate in corsa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Giornale di Sicilia: “Abbonamenti Palermo, parte la campagna: obiettivo quota 17 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
bigon

Giornale di Sicilia: “Bigon piomba in ritiro, Inzaghi insiste sulla difesa a 4”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (70) corona

UFFICIALE Palermo, rinnovo e prestito: Giacomo Corona passa all’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
giuseppe-leone-juvestabia

Pisa-Palermo, il mercato accende la rivalità. L’accusa: “Osti ci ha provato anche per Leone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo monza 0-3 (98) corona

Il Secolo XIX: “Entella, tutto fatto per Corona. Arriva in prestito dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo modena 1-1 (181) vasic

Corriere del Veneto: “Padova, sfuma Harder. Ora torna di moda Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Tuttosport: “Di Nardo-Catanzaro. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026