Mutti: «Con Inzaghi e Osti il Palermo tornerà presto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
bortolo-mutti-bc14cf4a-5b9e-4819-960f-901d81ee59b-resize-750

Bortolo Mutti torna a parlare di Palermo e si mostra fiducioso sul futuro dei rosanero. Intervistato da Fabrizio Bertè per la Repubblica Palermo, l’ex allenatore, protagonista sia sulla panchina del Messina sia su quella del Palermo, ha espresso parole di grande stima nei confronti di Filippo Inzaghi e del direttore sportivo Carlo Osti, indicando il club rosanero tra le realtà destinate a tornare presto nella massima serie.

Nel corso dell’intervista concessa a Fabrizio Bertè per la Repubblica Palermo, Mutti ha ripercorso innanzitutto la straordinaria esperienza vissuta alla guida del Messina tra il 2003 e il 2006. L’ex tecnico ha ricordato la promozione dalla Serie B alla Serie A conquistata dopo aver rilevato una squadra ultima in classifica, oltre allo storico settimo posto ottenuto nella massima serie. «Fu un gruppo fantastico e una tifoseria che non dimenticherò mai», ha raccontato.


Parlando del presente, Fabrizio Bertè su la Repubblica Palermo ha raccolto anche il pensiero di Mutti sulla difficile situazione del Messina, reduce dalla doppia retrocessione fino all’Eccellenza. L’allenatore ha auspicato un rapido ritorno del club nelle categorie professionistiche, sottolineando come per ricostruire servano programmazione e adeguate risorse economiche.

Il passaggio dedicato al Palermo è quello più significativo. Fabrizio Bertè per la Repubblica Palermo ricorda come Mutti abbia allenato i rosanero sia nella stagione 2001/02 in Serie B sia nel campionato di Serie A 2011/12. L’ex tecnico ha parlato con entusiasmo dell’attuale guida tecnica: «Ho allenato Pippo Inzaghi al Leffe e al Verona quando era giovanissimo. In due stagioni segnò quasi 30 gol e fece vedere tutte le sue qualità. Lo conosco molto bene, così come conosco il direttore sportivo Carlo Osti, con il quale ho lavorato. Sono due grandi professionisti. Il Palermo ha una società strutturata e sono certo che lo rivedremo presto in Serie A».

Infine Mutti ha riflettuto sull’evoluzione del calcio moderno, evidenziando come oggi gli staff tecnici siano molto più numerosi rispetto al passato. Un cambiamento che, a suo giudizio, ha modificato anche il rapporto quotidiano tra allenatori e calciatori, un tempo più diretto e umano.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (141) brunori

La Nazione Arezzo: “Arezzo, ufficiale Sala. Cutolo chiude a Brunori: «Nessuna trattativa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (58) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan per la fascia. Corona verso l’Entella, cresce l’interesse per Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti insiste sugli esterni: Rao resta vicino, Compagnon e Kamate in corsa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Giornale di Sicilia: “Abbonamenti Palermo, parte la campagna: obiettivo quota 17 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
bigon

Giornale di Sicilia: “Bigon piomba in ritiro, Inzaghi insiste sulla difesa a 4”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Stadio Barbera, giorni decisivi: la convenzione è appesa al nodo Sipet”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
ritiro palermo (3)

Corriere dello Sport: “Palermo, Estevez si presenta: «Qui come in Argentina». Parte la campagna abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
estevez

“Estevez Cam”, il Palermo lancia il video dedicato al nuovo acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
ritiro palermo

Palermo, doppia seduta a Santa Cristina: lavoro atletico e tattico per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
puma-713933-06-black-electric-peppermint-6a4fc51bac3a0-5

Palermo, svelata la nuova maglia pre-gara 2026/27: Puma punta su stile e identità rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
Immagine-1

Palermo, al via alla campagna abbonamenti 2026-27: dal 16 luglio si rinnova la passione rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
estevez

Palermo, Estevez si presenta: «Non ho esitato un attimo ad accettare. Il Barbera mi ricorda l’Argentina»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026

Ultimissime

bortolo-mutti-bc14cf4a-5b9e-4819-960f-901d81ee59b-resize-750

Mutti: «Con Inzaghi e Osti il Palermo tornerà presto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 074631

Repubblica: “Palermo, l’omaggio di Pohjanpalo e le scritte con i droni. Il Festino versione 3.0”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 072324

Antonini: «Porterò anche la Serie A di basket a Palermo. Abbiamo già nome, logo e progetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
palermo pescara 5-0 (141) brunori

La Nazione Arezzo: “Arezzo, ufficiale Sala. Cutolo chiude a Brunori: «Nessuna trattativa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (58) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan per la fascia. Corona verso l’Entella, cresce l’interesse per Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026