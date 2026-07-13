“Estevez Cam”, il Palermo lancia il video dedicato al nuovo acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
estevez

Prosegue il ritiro del Palermo in Val Gardena. Nel secondo giorno di lavoro agli ordini di Filippo Inzaghi, i riflettori sono stati puntati sul nuovo acquisto Estevez, che si è presentato ufficialmente alla stampa nel corso della conferenza prevista dopo l’allenamento mattutino.

Il centrocampista ha parlato delle sue prime sensazioni in rosanero e della voglia di mettersi subito a disposizione della squadra in vista della nuova stagione.


Intanto il Palermo ha dedicato al nuovo arrivato uno speciale contenuto pubblicato sul proprio canale YouTube. Il video, intitolato “Estevez Cam”, accompagna i tifosi all’interno della seduta di allenamento attraverso immagini esclusive che seguono da vicino il centrocampista durante il lavoro sul campo, offrendo uno sguardo inedito sui primi giorni di ritiro in maglia rosanero.

 

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