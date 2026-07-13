Modena, ufficiale l’arrivo di Gaston Brugman: contratto fino al 2027

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Il Modena ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista uruguaiano Gaston Brugman. Il classe 1992 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione, andando a rinforzare il reparto mediano della squadra gialloblù.

Giocatore di grande esperienza, Brugman torna protagonista in Italia dopo una carriera che lo ha visto vestire le maglie di Empoli, Pescara, Palermo, Parma e Real Oviedo, oltre alle recenti esperienze in MLS con Los Angeles Galaxy e Nashville SC. Negli Stati Uniti ha conquistato la MLS Cup 2024, venendo eletto miglior giocatore della competizione, e la Lamar Hunt U.S. Open Cup nel 2025.

Con il suo arrivo, il Modena ritrova un calciatore uruguaiano in rosa a dieci anni dall’ultima presenza di Pablo Granoche. Il presidente Carlo Rivetti e il club hanno accolto Brugman con un messaggio di benvenuto, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni in maglia gialloblù.


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