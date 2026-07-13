Hellas Verona, UFFICIALE: Cazzadori ceduto a titolo definitivo allo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Si dividono le strade di Denis Cazzadori e l’Hellas Verona. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club veneto ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo allo Spezia dell’attaccante classe 2004, che ha firmato un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:


“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto allo Spezia Calcio – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Denis Cazzadori. L’Hellas Verona FC mantiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Denis, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

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