Catanzaro, accelerata per Di Nardo del Pescara
Dopo l’arrivo come nuovo allenatore di Giorgio Gorgone, il Catanzaro può concentrarsi sul mercato per costruire la rosa della prossima stagione. Tra i nomi in cima alla lista del club calabrese c’è quello di Antonio Di Nardo, attaccante finito al centro delle attenzioni della dirigenza giallorossa.
Secondo quanto riportato da” PescaraSport24″, il rallentamento della trattativa tra Pescara e Frosinone, insieme al mancato affondo della Sampdoria, avrebbe riaperto i giochi, consentendo al Catanzaro di inserirsi con decisione nella corsa al giocatore.
Nelle ultime ore il club avrebbe intensificato i contatti, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile, anche entro questa settimana. Sul tavolo ci sarebbe un accordo di durata pluriennale, mentre resta ancora da trovare l’intesa definitiva sugli aspetti economici.