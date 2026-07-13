Corriere dello Sport: “Serie B, Modena accelera per Brugman e Ambrosino. Samp e Catanzaro protagoniste sul mercato”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo tra trattative, ufficialità e raduni che inaugurano la nuova stagione. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle principali operazioni della giornata, con Modena, Sampdoria, Verona, Juve Stabia, Mantova, Avellino, Ascoli, Catanzaro e Arezzo particolarmente attive nel rafforzamento delle rispettive rose. Secondo il Corriere dello Sport, le prossime ore saranno decisive per diverse operazioni destinate a ridisegnare gli organici del campionato cadetto.

Il Modena è ormai pronto ad accogliere Gaston Brugman, che ha accettato la proposta biennale del club gialloblù dopo l’arrivo di Paulo Azzi. I canarini lavorano inoltre al ritorno di Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli, con un accordo di massima già raggiunto tra i due club e gli ultimi dettagli da definire. In uscita, invece, Fabio Gerli è atteso dalla Cremonese per visite mediche e firma, mentre il giovane Taha Zidouh andrà in prestito alla Dolomiti Bellunesi.





Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, il Mantova è vicino a chiudere anche per il difensore Federico Ceccherini, svincolato dopo l’esperienza alla Cremonese. Il club virgiliano ha inoltre definito gli arrivi dell’attaccante Matteo Spinaccé dall’Inter e del centrocampista Lorenzo Ignacchiti dall’Empoli.

La Sampdoria prosegue il restyling della rosa. Il principale obiettivo per la difesa è Luca Ravanelli, mentre sulla corsia sinistra restano vive le piste che portano a Terrence Douglas e alla conferma di Cicconi. In attacco è atteso il lussemburghese Danel Sinani, mentre Bernardo Corradi ha inaugurato il ritiro estivo con i primi allenamenti a Ponte di Legno.

Il Verona ha ufficializzato l’arrivo del difensore Seid Korac dal Venezia e guarda ora agli attaccanti Walid Cheddira, rientrato al Napoli, e Samuele Mulattieri del Sassuolo. La Juve Stabia, invece, ha definito il prestito dell’esterno Nicola Patanè e lavora per Romeo Sandrucci, Alessio Cacciamani e Terrence Douglas. In uscita, il Pisa segue il portiere Alessandro Confente, mentre la Sampdoria monitora il difensore Andrea Giorgini.

Secondo il Corriere dello Sport, il Cesena contende al Frosinone l’esterno Antonio Fiori del Mantova ed è vicino anche all’attaccante Matt Caprini della Fiorentina. Il Padova, invece, attende una risposta dall’Inter per i giovani Issiaka Kamate e Matteo Cocchi, entrambi seguiti anche dal Catanzaro.

L’Avellino ufficializzerà nelle prossime ore l’arrivo del centrocampista Luca Di Maggio, acquistato a titolo definitivo dall’Inter con percentuale sulla futura rivendita. Sul fronte delle uscite sono in definizione i trasferimenti di Claudio Manzi, Marco Toscano, Giuseppe Panico e Damiano Cancellieri alla Casertana.

Ad Ascoli prende ufficialmente il via la nuova stagione con Francesco Tomei. Tra le novità spicca l’arrivo del centrocampista Gennaro Acampora, oltre ai giovani Giacomo De Pieri e Sergio Perciun, mentre il club marchigiano punta a conquistare una salvezza tranquilla dopo il ritorno in Serie B.

Come racconta ancora il Corriere dello Sport, il Catanzaro inaugura il nuovo ciclo con Giorgio Gorgone in panchina. Il direttore sportivo Ciro Polito continua a lavorare sul mercato degli under: vicino Matteo Cocchi dall’Inter, mentre restano nel mirino anche Mattia Cappelletti e Augusto Owusu. Intanto Mattia Liberali è pronto a trasferirsi al Como, mentre Costantino Favasuli continua a essere seguito da diversi club di Serie A e Simone Pontisso resta in trattativa per il rinnovo.

Chiude il quadro l’Arezzo, dove Cristian Bucchi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto nella prima settimana di preparazione. Il tecnico ha ribadito che l’obiettivo resta la salvezza e ha confermato che il mercato sarà orientato su profili funzionali al progetto, senza inseguire nomi a effetto. Intanto Alberto Cerri ha svolto lavoro differenziato, mentre proseguono i programmi personalizzati per Coppolaro, Chierico, Pattarello e Ravasio.