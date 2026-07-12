Tuttosport: “Arezzo, sogno Brunori dopo Cerri. Pisa e Modena protagoniste sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (131) brunori le douaron

Il mercato di Serie B continua a regalare intrecci e trattative di primo piano. Tuttosport fa il punto sulle principali operazioni della giornata, con l’Arezzo che dopo il colpo Alberto Cerri punta un altro attaccante di spessore come Matteo Brunori, mentre Pisa, Modena, Cremonese, Cesena e Catanzaro restano tra le società più attive.

Secondo Tuttosport, l’Arezzo non intende fermarsi dopo l’arrivo di Alberto Cerri e sogna una coppia d’attacco di altissimo livello con Matteo Brunori. L’attaccante è rientrato al Palermo dopo il prestito alla Sampdoria, ma non rientra nei piani del club rosanero e di Filippo Inzaghi. La società toscana sta lavorando soprattutto sulla questione dell’ingaggio, cercando di capire se il Palermo sia disposto a contribuire al pagamento dello stipendio del centravanti, già protagonista con la maglia amaranto nella stagione 2018-2019.


Come evidenzia ancora Tuttosport, la Cremonese accelera per il centrocampista Fabio Gerli del Modena, mentre considera Tommaso Barbieri uno dei punti fermi del nuovo progetto nonostante l’interesse manifestato dal Sassuolo.

Il Südtirol punta con decisione su Aljosa Vasic, al quale vorrebbe affidare le chiavi del centrocampo dopo il rientro dal Palermo, ed è vicino anche all’esterno capoverdiano Vasco Lopes, reduce dall’ultima esperienza nel campionato polacco.

Anche il Catanzaro continua a muoversi. Tuttosport racconta che i giallorossi seguono il difensore Matteo Angeli, svincolato dopo l’esperienza al Cittadella, insistono per Franck Tchaouna, protagonista con l’Enna in Serie D, e monitorano Davide Merola del Pescara, profilo particolarmente apprezzato dal nuovo tecnico Giorgio Gorgone.

Il Mantova è ormai vicino a definire l’arrivo della mezzala Lorenzo Ignacchiti dall’Empoli, mentre il club toscano valuta Luigi Caccavo, attaccante di proprietà del Bologna reduce da una positiva stagione con il Lumezzane.

Come sottolinea Tuttosport, il Modena ha praticamente chiuso anche per Gaston Brugman, mentre il Cesena ha ufficializzato l’ingaggio del difensore australiano Mark Natta, fortemente voluto da Alessandro Diamanti. In Romagna sono inoltre attesi gli arrivi degli attaccanti Matt Caprini, dalla Fiorentina, e Alessandro De Benedetti, di proprietà del Genoa.

Tra le ufficialità della giornata figurano anche il trasferimento di Tommaso Marras al Pisa per circa tre milioni di euro, operazione che ha permesso ai nerazzurri di superare la concorrenza del Palermo, il ritorno di Paulo Azzi al Modena e l’approdo di Niccolò Brighenti al Vicenza.

Chiudono il quadro due trattative sfumate. Il Padova rischia di perdere Jonas Harder, sempre più vicino al Basilea, mentre il tentativo di imbastire uno scambio tra Pisa e Modena con protagonisti Stefano Moreo e Giuseppe Caso si è arenato prima di trasformarsi in una vera negoziazione.

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