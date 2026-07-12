Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta nel mirino. Si valuta anche Bozzolan”
Il Palermo continua a muoversi su più tavoli per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti resta al lavoro sia per individuare nuovi rinforzi sia per definire alcune operazioni in uscita che potrebbero sbloccare ulteriori movimenti di mercato.
Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a centrocampo continua a essere seguito con attenzione Simone Trimboli del Mantova. L’eventuale arrivo del centrocampista resta però legato al futuro di Claudio Gomes: una sua cessione aprirebbe infatti lo spazio necessario per affondare il colpo sul giocatore virgiliano.
Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sulla corsia sinistra il Palermo è alla ricerca di un’alternativa ad Augello. Tra i profili valutati dalla dirigenza compare anche Bozzolan, nome che resta tra le possibili soluzioni per rinforzare la fascia mancina.
Infine, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia fa il punto anche sulle uscite. Appuah è in prova al Lommel, il Sudtirol continua a spingere per Vasic, mentre l’Arezzo ha effettuato un sondaggio per Brunori. Definita, invece, la cessione del portiere Francesco Di Bartolo all’Altamura.