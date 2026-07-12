Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il calciomercato di Serie B continua a entrare nel vivo con numerose operazioni ormai definite e altre destinate a concretizzarsi nelle prossime ore. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle principali trattative della giornata, tra acquisti ufficiali, colpi in dirittura d’arrivo e movimenti che coinvolgono le squadre cadette. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Pisa è tra i club più attivi di questa fase di mercato, mentre Modena, Avellino, Catanzaro, Cesena e Verona proseguono nel lavoro di rafforzamento delle rispettive rose.

Il Pisa ha definito l’arrivo dell’esterno offensivo Tommaso Marras dal Mantova. Il classe 2003, autore di 7 gol e 2 assist in 30 presenze nell’ultima stagione, approda in nerazzurro con un investimento vicino ai tre milioni di euro e firma un contratto quadriennale. Sempre sul fronte toscano si tratta di uno degli investimenti più importanti dell’estate.





Ufficiale anche il ritorno di Paulo Azzi al Modena. L’esterno brasiliano arriva dal Monza e sottoscrive un accordo biennale dopo aver conquistato tre promozioni in Serie A con Cagliari, Cremonese e Monza. Gli emiliani sono inoltre vicini a chiudere per Gaston Brugman, con il Pescara che ha provato fino all’ultimo a riportare l’uruguaiano in Abruzzo.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, Nicolò Brighenti lascia il Catanzaro e torna al Vicenza con un contratto fino al 2028. Una scelta dettata da motivi familiari e dalla volontà di riavvicinarsi a casa. Il Padova, invece, ha blindato il centrocampista Alessandro Julian Capelli, rinnovando il suo contratto fino al 2029.

Prosegue il lavoro dell’Avellino. Il club irpino ha deciso di interrompere la trattativa per Emanuele Pecorino, non aspettando ulteriormente una risposta del centravanti. Restano invece vive le piste che portano a Vanja Vlahovic, Luca Moro e Rodrigo Marina per il reparto offensivo. Nessun problema, inoltre, per l’arrivo in prestito del giovane terzino Emanuele Lulli dalla Roma, mentre nelle prossime ore sono previste le visite mediche di Luca Di Maggio, ceduto a titolo definitivo dall’Inter con percentuale sulla futura rivendita.

Importante operazione anche per il Verona, che ha acquistato dal Casarano il giovane attaccante Salvatore Cerbone, legandolo al club scaligero fino al 2030. Il Casarano, dopo le cessioni di Cajazzo, Di Dio e D’Alena, lavora ora ai nuovi innesti per affrontare una stagione ambiziosa.

Il Cesena ha raggiunto il ritiro di Acquapartita con due nuovi innesti a disposizione di Alessandro Diamanti: Maat Daniel Caprini, arrivato in prestito dalla Fiorentina, e Alessandro Debenedetti dal Genoa. In prova anche l’olandese Xavello Druiventak, mentre torna ad allenarsi il giovane centrocampista Filippo Bertaccini, rientrato dopo il delicato intervento chirurgico subito nei mesi scorsi.

Come racconta il Corriere dello Sport, il Catanzaro ha salutato ufficialmente Nicolò Brighenti dopo quattro stagioni ricche di successi, culminate con la promozione in Serie B, la Supercoppa di Serie C e tre partecipazioni consecutive ai playoff. Contestualmente il club giallorosso ha affidato la panchina a Giorgio Gorgone, ex Lucchese, che ha firmato un contratto biennale. Il direttore sportivo Ciro Polito lavora anche ai rinforzi, seguendo il difensore Daniele Salvano del Genoa Primavera, l’attaccante Franck Tchaouna e l’esterno Davide Merola, sul quale resta vigile anche il Catania.

Spazio infine al nuovo Verona di Marco Baroni. Tornato sulla panchina gialloblù dopo la retrocessione, il tecnico ha fissato gli obiettivi della nuova stagione, puntando su energia, entusiasmo e un calcio aggressivo. Nel frattempo sono arrivati il portiere Leali, il difensore Korac e il giovane Salvatore Cerbone, mentre resta vivo l’interesse per Matteo Della Morte, reduce dalla promozione in Serie B con il Vicenza. Il club veneto vuole costruire una squadra capace di tornare immediatamente in Serie A.