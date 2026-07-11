Ufficiale, Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro: contratto biennale

Il Catanzaro riparte da Giorgio Gorgone. Il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo del tecnico romano, che ha firmato un contratto biennale e guiderà la squadra nella prossima stagione, raccogliendo l’eredità lasciata da Alberto Aquilani.

La scelta della società arriva dopo il cambio di programmi seguito al mancato approdo di Turati, con Gorgone chiamato ora a guidare i calabresi nel nuovo campionato.





Il comunicato del Catanzaro

Attraverso una nota ufficiale, il Catanzaro ha annunciato l’ingaggio del nuovo allenatore:

“US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giorgio Gorgone. Il tecnico romano ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto della durata di due anni.”

La società ha inoltre ripercorso le tappe della carriera dell’allenatore, sottolineando l’esperienza maturata prima come vice e successivamente come primo allenatore.