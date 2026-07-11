Hellas Verona, Baroni si presenta: «Vogliamo essere protagonisti e fare qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Screenshot

Screenshot

«È un piacere salutare voi e la gente di Verona, sono orgoglioso, carico di essere qui. Sono venuto a Verona per la città, per la sua gente, per il direttore che è qui a fianco a me. Verona non ha categorie, la categoria sta nel valore della sua gente, questo è ciò che conta per me».

Baroni si focalizza su da cosa ripartire: «Si ricomincia dalla grande voglia, sono convinto dovremo fare un lavoro di grande qualità e ferocia tirando la linea. Purtroppo ci sono anche brutti esempi di squadre che poi sono finite in Serie C. Non ci interessa, vogliamo fare un grande lavoro, con un progetto chiaro, con cambiamenti anche di sistema di gioco. Una delle certezze sarà la difesa a 4».


Il tecnico ha poi aggiunto: «Si riparte in un campionato difficile, complicato, una delle componenti sarà l’aspetto dei valori. Io credo molto in questo, guardo ciò che ho davanti, non ciò che è stato. Non abbiamo tempo. Velocemente servirà lavorare su questi cambiamenti che faremo».

Uno sguardo poi all’aspetto difensivo: «Non sono abituato a vedere l’aspetto difensivo solo per la difesa, tutta la squadra deve lavorare. Questa squadra arriva da molti campionati con la difesa a 3. Non abbiamo tempo, il tempo è un alibi, dobbiamo avere voglia e questo è l’aspetto fondamentale».

E sull’obiettivo della promozione in Serie A: «Non mi piacciono i proclami, mi piace il lavoro e mi piacciono i fatti. Siamo qui per essere protagonisti e fare qualcosa di importante».

Infine, su cosa deve fare il Verona per evitare i rischi della Serie B, il tecnico non ha dubbi: «Se qualcuno pensa che gli sia stato portato via qualcosa e che si vada a giocare la Serie B così è sbagliato e non lo permetterò. Il primo aspetto sarà quello di lavorare sull’aspetto valoriare. Dobbiamo andare in tutti i campi con forza e valori che il club ha, noi li dobbiamo incarnare al 100%».

Altre notizie

4b2a936103969e7a0e34b112401aa3e6-70292-oooz0000

Empoli, vicino l’arrivo di Caccavo in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
media

Hellas Verona, UFFICIALE: per la porta arriva Leali

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
images

Tuttosport: “Serie B, il Pisa accelera per Correia. Il Palermo stringe per Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Sinani alla Samp, Cerri all’Arezzo. Beruatto al Benevento”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
858693f848

Corriere dello Sport: “Semplici: «Il Palermo è la squadra da battere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Padova, Calabro si presenta: «Voglio una squadra aggressiva. Palermo tra le favorite»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
palermo monza 0-3 (108) brunori

Di Marzio: “L’Arezzo pensa a Brunori. L’ingaggio dell’attaccante resta l’ostacolo principale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Sernicola-Cremonese

Benevento, Sernicola nel mirino: accelerata decisiva il terzino della Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
104_LPS_741146

Cesena, D’Andrea a un passo: dialoghi molto avanzati con il Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
brugman

Modena, fatta per l’arrivo di Brugman

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo cremonese (2) di francesco Barbieri

Cremonese, Barbieri nel mirino del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
1

Benevento, UFFICIALE: dal Pisa ecco Beruatto

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026

Ultimissime

Screenshot

Hellas Verona, Baroni si presenta: «Vogliamo essere protagonisti e fare qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
2e19c491-7007-4c9a-9471-f1670a3d6115

Ritiro Palermo, primo allenamento: prove di forza in palestra e portieri in campo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
4b2a936103969e7a0e34b112401aa3e6-70292-oooz0000

Empoli, vicino l’arrivo di Caccavo in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (42) vasic

Palermo, Vasic verso l’addio: il Südtirol accelera, restano vive le piste Sampdoria e Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
media

Hellas Verona, UFFICIALE: per la porta arriva Leali

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026