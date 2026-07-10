Cesena, D’Andrea a un passo: dialoghi molto avanzati con il Sassuolo

Il Cesena è vicino a mettere a segno un nuovo colpo per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club bianconero è in trattativa molto avanzata con il Sassuolo per l’arrivo di Luca D’Andrea.

L’esterno offensivo classe 2004, di proprietà del club neroverde, è uno dei profili individuati dalla dirigenza romagnola per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. I contatti tra le parti proseguono in maniera positiva e i dialoghi sarebbero ormai ben avviati



