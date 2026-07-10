Benevento, UFFICIALE: dal Pisa ecco Beruatto

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
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Continua a lavorare sul mercato il Benevento, in vista del prossimo campionato di Serie B. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club campano ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Pisa di Pietro Beruatto. Il difensore, classe 98, ha firmato un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:


“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Pisa Sporting Club, per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Pietro Beruatto. Il calciatore, nato nel 1998, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2029”

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