Ufficiale, Plizzari passa al Südtirol: arriva in prestito dal Venezia

Alessandro Plizzari riparte dal Südtirol. Il Venezia ha ufficializzato la cessione del portiere classe 2000, che si trasferisce al club altoatesino con la formula del prestito fino al termine della stagione 2026/27.

Arrivato in laguna nell’estate del 2025, Plizzari ha collezionato due presenze in Coppa Italia con la maglia arancioneroverde, mantenendo la porta inviolata in una di queste occasioni. In campionato, invece, ha trovato poco spazio, anche a causa della concorrenza di Filip Stankovic e di un infortunio che ne ha rallentato il percorso.





Per il portiere si tratta di un’importante opportunità per rilanciarsi in Serie B e trovare continuità. Il Südtirol ha deciso di puntare su di lui, convinto delle qualità dell’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Milan e già protagonista in passato con la maglia del Pescara.