Benevento, nel mirino Leonardo Sernicola

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Sernicola-Cremonese

Il Benevento guarda con attenzione al mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Leonardo Sernicola, esterno difensivo di proprietà della Cremonese, reduce dall’ultima annata in prestito allo Spezia.

Classe 1997, Sernicola è un giocatore duttile, capace di ricoprire il ruolo di terzino sinistro, esterno a tutta fascia e, all’occorrenza, anche quello di braccetto in una difesa a tre. La sua esperienza tra Serie A e Serie B lo rende un profilo di sicuro affidamento, caratteristiche che hanno attirato l’interesse della società sannita.


Al momento si tratta di un interesse concreto, con il Benevento che valuta le condizioni dell’eventuale operazione per regalare al tecnico un rinforzo di qualità sulle corsie laterali. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se la trattativa entrerà nel vivo.

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