Arezzo, vicino il colpo Alberto Cerri: si punta a chiudere oggi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo cesena 2-0 (84) rui modesto cerri

L’Arezzo è pronto a piazzare un importante colpo per il reparto offensivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano conta di chiudere nella giornata di oggi l’acquisto a titolo definitivo di Alberto Cerri.

L’attaccante rappresenterebbe un innesto di grande esperienza e fisicità per il reparto avanzato amaranto. Nel corso della sua carriera, Cerri ha vestito le maglie di diversi club tra Serie A e Serie B, mettendo a disposizione delle proprie squadre qualità nel gioco aereo e capacità di fare reparto.


L’Arezzo punta a definire l’operazione nelle prossime ore, con l’obiettivo di consegnare al tecnico un rinforzo di spessore in vista della nuova stagione.

Altre notizie

Immagine

Cesena, Diamanti si presenta: «Voglio una squadra che lotti su ogni pallone»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
744199015_18329549767284820_1488788221525233499_n

Ufficiale, l’Avellino cala il tris: arrivano Martinelli, Faticanti e Moruzzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (157) fulignati

Cremonese, l’ex rosa Fulignati rinnova fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Immagine

Juve Stabia, colpo in attacco: arriva Nicola Patanè dall’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Sernicola-Cremonese

Benevento, nel mirino Leonardo Sernicola

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Tuttosport: “Palermo, il laboratorio di Inzaghi è aperto. Il mercato completerà il nuovo 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Fabio-Gerli-678x381

Gazzetta dello Sport: “Serie B, Gerli verso la Cremonese. Samp vicina a Sinani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
rebecca-corsi-empoli-intervista-1

Gazzetta dello Sport: “Empoli, il fondo americano è vicino: trattativa in fase avanzata”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 075900

Repubblica: “Mercato, trattativa avanzata per Rao. Nel mirino resta anche Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo padova 1-0 (57) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta il primo obiettivo per il centrocampo. Corona verso l’Entella”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Ngonge

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ngonge resta un sogno. Al momento pochi margini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
inzaghi mirri gardini osti (23)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao a un passo. Piacciono anche Bragantini, Kamate e Compagnon”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026

Ultimissime

palermo cesena 2-0 (84) rui modesto cerri

Arezzo, vicino il colpo Alberto Cerri: si punta a chiudere oggi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Immagine

Cesena, Diamanti si presenta: «Voglio una squadra che lotti su ogni pallone»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
744199015_18329549767284820_1488788221525233499_n

Ufficiale, l’Avellino cala il tris: arrivano Martinelli, Faticanti e Moruzzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (157) fulignati

Cremonese, l’ex rosa Fulignati rinnova fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Immagine

Juve Stabia, colpo in attacco: arriva Nicola Patanè dall’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026