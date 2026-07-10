Arezzo, vicino il colpo Alberto Cerri: si punta a chiudere oggi

L’Arezzo è pronto a piazzare un importante colpo per il reparto offensivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano conta di chiudere nella giornata di oggi l’acquisto a titolo definitivo di Alberto Cerri.

L’attaccante rappresenterebbe un innesto di grande esperienza e fisicità per il reparto avanzato amaranto. Nel corso della sua carriera, Cerri ha vestito le maglie di diversi club tra Serie A e Serie B, mettendo a disposizione delle proprie squadre qualità nel gioco aereo e capacità di fare reparto.





L’Arezzo punta a definire l’operazione nelle prossime ore, con l’obiettivo di consegnare al tecnico un rinforzo di spessore in vista della nuova stagione.