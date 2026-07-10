Ufficiale, l’Avellino cala il tris: arrivano Martinelli, Faticanti e Moruzzi

L’Avellino cala il tris sul mercato e ufficializza l’arrivo di tre nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Il club irpino ha annunciato gli ingaggi di Tommaso Martinelli, Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi.

Martinelli, portiere classe 2006, arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito. Nell’ultima parte della scorsa stagione ha difeso i pali della Sampdoria in Serie B, collezionando 16 presenze.





A centrocampo arriva Giacomo Faticanti, classe 2004, prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha già maturato esperienza tra Ternana e Juventus Next Gen.

Sulla corsia esterna, invece, l’Avellino si assicura Brando Moruzzi, anche lui classe 2004, che approda dalla Juventus con la stessa formula di Faticanti. Dopo il percorso nelle giovanili bianconere, ha vestito le maglie di Pescara ed Empoli, mettendo insieme un importante bagaglio di esperienza tra i professionisti.

Con questi tre innesti, l’Avellino conferma la volontà di costruire una rosa competitiva, puntando su giovani di talento già abituati al calcio professionistico.