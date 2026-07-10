Cremonese, l’ex rosa Fulignati rinnova fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (157) fulignati

La Cremonese blinda uno dei protagonisti del proprio progetto. Il club grigiorosso ha annunciato il rinnovo di contratto di Andrea Fulignati, che ha firmato un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2028.

Il portiere prosegue così la sua avventura con la società lombarda dopo le ottime stagioni disputate. Nel campionato 2024/25 è stato tra gli assoluti protagonisti della promozione della Cremonese, collezionando 42 presenze e 10 clean sheet. Nell’ultima stagione, trascorsa in prestito all’Empoli, ha invece totalizzato 38 presenze in campionato, mantenendo la porta inviolata in sette occasioni.


Con il rinnovo fino al 2028, la Cremonese conferma la fiducia in Fulignati, considerato un elemento importante per il presente e il futuro della squadra.

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