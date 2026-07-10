Juve Stabia, colpo in attacco: arriva Nicola Patanè dall’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
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La Juve Stabia mette a segno un nuovo colpo in prospettiva per il reparto offensivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club gialloblù ha definito l’arrivo di Nicola Patanè dall’Hellas Verona.

L’attaccante, classe 2004, si trasferisce a titolo definitivo e rappresenta un innesto giovane e di prospettiva per la formazione campana. Cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, Patanè avrà ora l’opportunità di misurarsi con una nuova realtà, dove cercherà spazio e continuità per proseguire il proprio percorso di crescita.


Con questa operazione, la Juve Stabia conferma la volontà di investire su profili emergenti, puntando su giovani talenti da valorizzare nel corso della prossima stagione.

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