Gazzetta dello Sport: “Serie B, Gerli verso la Cremonese. Samp vicina a Sinani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
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Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con numerose operazioni ormai in dirittura d’arrivo. Dalla Cremonese alla Sampdoria, passando per Modena, Arezzo, Benevento e Avellino, diversi club stanno completando gli ultimi tasselli in vista dell’inizio della nuova stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono ore decisive per diverse trattative.

La Cremonese è pronta a regalare un altro rinforzo a Marco Giampaolo. Dopo gli arrivi di Tommaso Berti e Fellipe Jack, il direttore sportivo Botturi è vicino a chiudere anche l’operazione che porterà in grigiorosso il capitano del Modena, Fabio Gerli, destinato a rinforzare il centrocampo.


Il Modena, intanto, ha già ufficializzato l’acquisto di Giacomo Olzer dal Pescara e continua il proprio restyling dopo aver definito anche il ritorno di Paulo Azzi.

Tra i club più attivi c’è anche l’Arezzo, vicino all’ingaggio dell’attaccante Alberto Cerri, reduce dall’esperienza al Cesena.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria è a un passo da Danel Sinani. L’esterno offensivo lussemburghese, svincolato dopo l’esperienza al St. Pauli, è vicino all’accordo con i blucerchiati e potrebbe aggregarsi già domenica al ritiro della squadra di Bernardo Corradi.

Ufficiale il passaggio in prestito di Perciun dal Torino all’Ascoli, mentre il Vicenza ha formalizzato l’arrivo del difensore Nicolò Brighenti dal Catanzaro. Il Südtirol, invece, accoglie il difensore Giacomo Stabile, arrivato dall’Inter dopo l’ultima esperienza al Bari, e l’attaccante Kenny Mixtur, prelevato dalla terza serie francese.

Il Benevento è ormai vicino a definire l’acquisto di Pietro Beruatto, mentre l’Avellino è pronto ad accogliere il centrocampista Luca Di Maggio dall’Inter, reduce dalla stagione al Padova.

Il Verona guarda al futuro assicurandosi il giovane talento Cerbone, classe 2008 proveniente dal Casarano, mentre la Carrarese rinforza il centrocampo con Pietro Pinelli, arrivato dalla Lazio dopo l’ultima esperienza alla Reggiana.

Infine, in Serie C, il Cosenza riparte da Fabio Lucioni, nominato nuovo direttore sportivo del club rossoblù.

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