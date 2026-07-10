Corriere dello Sport: “Palermo, sprint per Rao. Il talento del Napoli è sempre più vicino”

Il Palermo accelera per Emanuele Rao. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero avrebbe compiuto un importante passo avanti nella trattativa per l’esterno offensivo di proprietà del Napoli, individuato come uno dei principali rinforzi per il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi.

Con l’inizio del ritiro in Val Gardena e dopo gli arrivi di Hernani, Estevez e Cassandro, la priorità del direttore sportivo Carlo Osti è completare il reparto offensivo con esterni in grado di adattarsi al nuovo sistema di gioco.





Secondo il quotidiano, il contatto avvenuto nelle ultime ore con il Napoli avrebbe prodotto segnali positivi. Il Palermo sarebbe ora in vantaggio rispetto alla concorrenza di Arezzo e Benevento, costruendo i presupposti per indirizzare la trattativa verso la fumata bianca.

Rao, classe 2006, sarà inizialmente valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro del Napoli, ma il club azzurro sarebbe orientato a lasciarlo partire davanti alla prospettiva di garantirgli continuità di impiego. L’operazione dovrebbe svilupparsi sulla base di un prestito, oppure di un prestito con diritto di riscatto, mentre viene esclusa, al momento, una cessione a titolo definitivo.

Per il Palermo si tratterebbe di un innesto importante anche sotto il profilo regolamentare. Essendo un Under, Rao non occuperebbe uno slot nella lista Over, rappresentando così una risorsa preziosa sia dal punto di vista tecnico sia da quello strategico.