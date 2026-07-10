Corriere dello Sport: “Palermo, sprint per Rao. Il talento del Napoli è sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 060930

Il Palermo accelera per Emanuele Rao. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero avrebbe compiuto un importante passo avanti nella trattativa per l’esterno offensivo di proprietà del Napoli, individuato come uno dei principali rinforzi per il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi.

Con l’inizio del ritiro in Val Gardena e dopo gli arrivi di Hernani, Estevez e Cassandro, la priorità del direttore sportivo Carlo Osti è completare il reparto offensivo con esterni in grado di adattarsi al nuovo sistema di gioco.


Secondo il quotidiano, il contatto avvenuto nelle ultime ore con il Napoli avrebbe prodotto segnali positivi. Il Palermo sarebbe ora in vantaggio rispetto alla concorrenza di Arezzo e Benevento, costruendo i presupposti per indirizzare la trattativa verso la fumata bianca.

Rao, classe 2006, sarà inizialmente valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro del Napoli, ma il club azzurro sarebbe orientato a lasciarlo partire davanti alla prospettiva di garantirgli continuità di impiego. L’operazione dovrebbe svilupparsi sulla base di un prestito, oppure di un prestito con diritto di riscatto, mentre viene esclusa, al momento, una cessione a titolo definitivo.

Per il Palermo si tratterebbe di un innesto importante anche sotto il profilo regolamentare. Essendo un Under, Rao non occuperebbe uno slot nella lista Over, rappresentando così una risorsa preziosa sia dal punto di vista tecnico sia da quello strategico.

Altre notizie

Screenshot 2026-07-10 060406

Chiariello sul possibile passaggio di Rao al Palermo: «Con Inzaghi crescerà, ma io lo avrei tenuto a Napoli fino a dicembre»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
brescia

Mantova, colpo a centrocampo: in arrivo Filippo Vesentini dall’Union Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 220730

Vent’anni da Berlino, Inzaghi ricorda il trionfo del 2006: “Indelebile”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
tonoli

Monza su Tonoli, ma il Modena fa muro: richiesta da 5 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Fabio-Gerli-678x381

Cremonese, colpo a centrocampo: arriva Fabio Gerli dal Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
skysports-danel-sinani-sinani_4906035

Sampdoria, colpo in attacco: fatta per Danel Sinani

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo empoli 3-2 (150) vasic

Palermo: si raffreddano le piste Vicenza e Padova per Vasic

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (14)

Palermo, al via il ritiro di Santa Cristina: ecco i 28 convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 161337

Liverani svela: «Miccoli soffriva per la fascia, Zamparini cercò di convincermi così»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
SCHIRA

Nicolò Schira: “Palermo, chieste informazioni al Napoli per Ngonge”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (82) ranocchia rui modesto

Rui Modesto, spunta il Levski Sofia: il Palermo osserva l’evolversi della situazione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
compagnon

TMW: “Palermo, aumenta la concorrenza per Compagnon: ci sono anche Cremonese e Verona”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-10 060930

Corriere dello Sport: “Palermo, sprint per Rao. Il talento del Napoli è sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 060406

Chiariello sul possibile passaggio di Rao al Palermo: «Con Inzaghi crescerà, ma io lo avrei tenuto a Napoli fino a dicembre»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
brescia

Mantova, colpo a centrocampo: in arrivo Filippo Vesentini dall’Union Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 220730

Vent’anni da Berlino, Inzaghi ricorda il trionfo del 2006: “Indelebile”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
tonoli

Monza su Tonoli, ma il Modena fa muro: richiesta da 5 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026