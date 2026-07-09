Nicolò Schira: “Palermo, chieste informazioni al Napoli per Ngonge”

Il nome di Cyril Ngonge entra tra i profili seguiti dal Palermo in questa fase del mercato. A rilanciare l’indiscrezione è Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, secondo cui il club rosanero avrebbe effettuato un primo sondaggio per l’esterno offensivo di proprietà del Napoli.

Secondo Nicolò Schira, il Palermo avrebbe chiesto informazioni per valutare la fattibilità dell’operazione, senza che al momento sia stata avviata una vera e propria trattativa tra le parti.





L’interesse per Ngonge conferma la volontà della dirigenza rosanero di rinforzare il reparto offensivo con un esterno di qualità, uno dei principali obiettivi di questo mercato estivo.

Nelle prossime settimane si capirà se il semplice sondaggio potrà trasformarsi in una trattativa concreta o se il Palermo deciderà di orientarsi su altri profili.