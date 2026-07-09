Modena, UFFICIALE: arriva Olzer dal Pescara

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Nuovo importante acquisto per il Modena, che continua a rinforzare la rosa a disposizione di mister Galloppa in vista del prossimo campionato di Serie B. Attraverso un comunicato sui propri canali, i gialloblù hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Pescara di Giacomo Olzer, che ha firmato un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:


“Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pescara Calcio le prestazioni sportive di Giacomo Olzer. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Giacomo il benvenuto nella famiglia gialloblù”

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