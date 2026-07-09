Sudtirol, fatta per Plizzari in prestito dal Venezia

Il Sudtirol ha definito un nuovo innesto per la porta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club altoatesino ha raggiunto l’accordo con il Venezia per l’arrivo di Alessandro Plizzari, che si trasferirà in biancorosso con la formula del prestito.

L’operazione pare ormai conclusa e il portiere classe 2000 è pronto a iniziare una nuova esperienza in Serie B, dove avrà l’opportunità di trovare maggiore continuità dopo l’ultima stagione vissuta con il Venezia



