Arezzo, UFFICIALE: fatta per Cipriani dall’Aranova

Arriva un nuovo acquisto per l’Arezzo, club neopromosso nel campionato di Serie B. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dall’Aranova di Gianmarco Cipriani, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:





“La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gianmarco Cipriani, attaccante classe 2008 proveniente dall’Aranova. Alto 1,89, mancino naturale. Nel suo ultimo campionato ha realizzato 7 gol e fornito 2 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione dell’area tecnica amaranto. Il calciatore ha sottoscritto con l’Arezzo un contratto di apprendistato fino al 30 giugno 2029″