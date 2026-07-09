Avellino, fatta per l’arrivo di Di Maggio dall’Inter

L’Avellino mette a segno un nuovo colpo di mercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il club biancoverde ha trovato l’accordo con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo di Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005.

L’operazione è stata definita sulla base di 500 mila euro, con il giocatore che firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Nell’accordo è stata inoltre inserita una percentuale sulla futura rivendita a favore dell’Inter.Dopo l’ottima stagione in prestito al Padova, Di Maggio è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia biancoverde



