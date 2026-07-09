Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon resta nel mirino. Trimboli guida la lista per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo frosinone 2-0 (21) osti

Il Palermo continua a lavorare su più tavoli per completare la rosa da consegnare a Filippo Inzaghi. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero mantiene vive diverse piste sia per l’attacco sia per il centrocampo, senza perdere di vista le operazioni in uscita.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Mattia Compagnon del Venezia resta uno dei principali obiettivi per rinforzare le corsie offensive. I contatti tra i due club proseguono, anche se la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva. Tra i profili seguiti c’è anche Bragantini del Mantova, che continua a essere apprezzato dalla dirigenza di viale del Fante.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, restano sotto osservazione Pontus Almqvist del Parma e Rui Modesto dell’Udinese. Per quest’ultimo, però, la situazione è rimasta invariata nelle ultime settimane e non si registrano passi avanti, anche se la trattativa potrebbe riaccendersi più avanti nel corso del mercato.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo valuta anche un ulteriore rinforzo a centrocampo. Il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti resta Simone Trimboli del Mantova, seguito da tempo nonostante la forte concorrenza della Cremonese. Nei radar rosanero c’è anche Issiaka Kamate, centrocampista mancino classe 2004 dell’Inter.

Molto dipenderà anche dalle operazioni in uscita. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come Claudio Gomes partirà regolarmente per il ritiro con la squadra, ma il suo futuro resta ancora da definire. Un’eventuale cessione del centrocampista potrebbe infatti aprire la strada all’arrivo di un nuovo rinforzo in mediana.

Altre notizie

68a8456099926.r_d.1213-552

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Con il Napoli si parla anche di Ngonge”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (2) caminotti inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto pronto per il ritiro: cinque test in Val Gardena e poi la tournée australiana”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo monza 0-3 (36) segre azzi Keita

Il Resto del Carlino: “Azzi torna al Modena: sfuma definitivamente la pista Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 070342

La Nazione: “Telenovela estiva. Marras, Palermo prova lo sgarbo. Ma il giocatore è in parola con il Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Roberto_Stellone

Corriere dello Sport: “Stellone: «Il Palermo è la favorita per la Serie A. In Italia i talenti ci sono»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
noto catanzaro

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Insigne firma con la Samp, Avellino scatenato. Catanzaro, Gorgone è libero”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 060840

Corriere dello Sport: “Palermo, anche Rao nella lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Marras-Pisa, nessun sorpasso del Palermo: accordo già definito con il Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

TMW: “Palermo, spuntano Thorsby e Bozzolan per centrocampo e difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
AA25SfMI

Avellino, nel mirino Di Maggio dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75?

Cesena, chiusura vicina per Caprini della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
lapo-nava-slider-b3cdc85c

Cremonese, UFFICIALE: Lapo Nava in prestito all’Alcione Milano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026

Ultimissime

palermo frosinone 2-0 (21) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon resta nel mirino. Trimboli guida la lista per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
68a8456099926.r_d.1213-552

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Con il Napoli si parla anche di Ngonge”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (2) caminotti inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto pronto per il ritiro: cinque test in Val Gardena e poi la tournée australiana”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo monza 0-3 (36) segre azzi Keita

Il Resto del Carlino: “Azzi torna al Modena: sfuma definitivamente la pista Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 070342

La Nazione: “Telenovela estiva. Marras, Palermo prova lo sgarbo. Ma il giocatore è in parola con il Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026