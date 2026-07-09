Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon resta nel mirino. Trimboli guida la lista per il centrocampo”

Il Palermo continua a lavorare su più tavoli per completare la rosa da consegnare a Filippo Inzaghi. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero mantiene vive diverse piste sia per l’attacco sia per il centrocampo, senza perdere di vista le operazioni in uscita.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Mattia Compagnon del Venezia resta uno dei principali obiettivi per rinforzare le corsie offensive. I contatti tra i due club proseguono, anche se la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva. Tra i profili seguiti c’è anche Bragantini del Mantova, che continua a essere apprezzato dalla dirigenza di viale del Fante.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, restano sotto osservazione Pontus Almqvist del Parma e Rui Modesto dell’Udinese. Per quest’ultimo, però, la situazione è rimasta invariata nelle ultime settimane e non si registrano passi avanti, anche se la trattativa potrebbe riaccendersi più avanti nel corso del mercato.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo valuta anche un ulteriore rinforzo a centrocampo. Il primo nome sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti resta Simone Trimboli del Mantova, seguito da tempo nonostante la forte concorrenza della Cremonese. Nei radar rosanero c’è anche Issiaka Kamate, centrocampista mancino classe 2004 dell’Inter.

Molto dipenderà anche dalle operazioni in uscita. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come Claudio Gomes partirà regolarmente per il ritiro con la squadra, ma il suo futuro resta ancora da definire. Un’eventuale cessione del centrocampista potrebbe infatti aprire la strada all’arrivo di un nuovo rinforzo in mediana.