Avellino, nel mirino Di Maggio dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Continua a muoversi sul mercato l’Avellino, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Nesta in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia su X, gli irpini hanno messo nel mirino Luca Di Maggio, centrocampista attualmente di proprietà dell’Inter.

Classe 2005, Di Maggio si è messo in mostra nella scorsa stagione di Serie B con la maglia del Padova, collezionando 28 presenze e mettendo a segno 3 gol. La concorrenza non manca: sul giocatore infatti c’è anche il Mantova, con l’Inter resta aperta a esaminare ogni proposta per il giocatore.


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