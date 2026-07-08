Modena, in arrivo Stênio: rinforzo sulla fascia per i gialloblù

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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Il Modena è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club emiliano è vicino all’arrivo di Stênio, ala destra brasiliana classe 2003 proveniente dal Karpaty Lviv, formazione del campionato ucraino.

Per il giovane esterno si tratterebbe di un ritorno nel calcio italiano. In passato, infatti, Stênio ha già militato nel settore giovanile del Torino, indossando la maglia dell’Under 19 e maturando una prima esperienza nel nostro Paese.


L’operazione è in fase di definizione e il Modena si prepara così ad aggiungere velocità e qualità sulle corsie offensive in vista della nuova stagione.

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