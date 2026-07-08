Schira: “Blitz Palermo per Marras, sorpassato il Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Il Palermo accelera sul mercato e prova il sorpasso nella corsa a Tommaso Marras. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, il club rosanero avrebbe effettuato un blitz a sorpresa per l’esterno del Mantova, superando il Pisa nella trattativa.

L’operazione, se confermata, rappresenterebbe un importante cambio di scenario nella corsa al classe 2004, finito nel mirino di diverse società dopo le buone prestazioni offerte con la maglia del Mantova. Il Palermo sembra dunque intenzionato a stringere i tempi per assicurarsi un profilo giovane e di prospettiva, capace di rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione.


Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulla trattativa, ma il club siciliano avrebbe mosso passi concreti per portarsi in vantaggio rispetto alla concorrenza. Nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi su un affare che potrebbe entrare nella fase decisiva.

 

 

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