Repubblica: “Kamate nel mirino. Per un Palermo che guarda ai giovani”

Il Palermo continua a lavorare senza sosta sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di Filippo Inzaghi. Dopo gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani, la dirigenza rosanero non ha alcuna intenzione di fermarsi e punta a consegnare all’allenatore una squadra costruita su misura per il nuovo 4-2-3-1. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, le prossime mosse riguarderanno soprattutto le corsie esterne e il reparto offensivo.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la difesa ha già trovato un importante rinforzo con l’arrivo di Cassandro, elemento prezioso per la sua duttilità e in grado di rappresentare un’alternativa anche a Pierozzi sulla fascia destra. Sul versante opposto, invece, il Palermo è ancora alla ricerca di un vice Augello. Tra i profili monitorati ci sono Stefano Di Mario, seguito però anche da Venezia e Cagliari, e Matteo Cocchi dell’Inter Under 23, sul quale si registra la concorrenza di Catanzaro e Pisa.





Come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il club di viale del Fante guarda con attenzione anche al mercato dei giovani. Tra i nomi seguiti figura Issiaka Kamate, classe 2004 dell’Inter Under 23, reduce da una stagione chiusa con sei gol e tre assist e capace di giocare sia da centrocampista sia da esterno offensivo. Per la linea mediana resta inoltre vivo l’interesse per Niklas Pyyhtia del Bologna, mentre sulla trequarti continua a essere monitorato Simone Trimboli del Mantova.

Per Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la priorità resta comunque l’acquisto di un esterno offensivo. Tra le piste più concrete ci sono Rui Modesto, profilo mai completamente uscito dai radar della dirigenza, e Pontus Almqvist del Parma, anche se il tecnico Carlos Cuesta vorrebbe trattenerlo. I contatti più intensi, però, riguardano Mattia Compagnon del Venezia: il dialogo tra i due club prosegue e nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’accelerata decisiva.

Sul fronte delle piste sfumate, il Palermo ha ormai abbandonato gli obiettivi Marras e Paolo Azzi. Il primo è destinato al Pisa, mentre per il terzino brasiliano la società rosanero avrebbe deciso di interrompere i contatti dopo aver valutato attentamente il suo quadro clinico.

Infine resta da completare anche il reparto offensivo con l’arrivo di un vice Pohjanpalo. Antonio Sanabria sembra ormai orientato verso un’esperienza all’estero, dove lo seguono PAOK, Lanús e Belgrano. Nella lista del direttore sportivo Carlo Osti resta invece Manuel De Luca, attaccante in uscita dalla Cremonese che avrebbe rifiutato diverse destinazioni in attesa della soluzione più convincente.