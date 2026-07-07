Catanzaro, tutti pazzi per Favasuli: spunta il Torino, cresce la concorrenza

Il futuro di Costantino Favasuli potrebbe essere lontano da Catanzaro. Dopo la cessione di Mattia Liberali al Como, il club giallorosso rischia infatti di salutare un altro dei suoi talenti più richiesti in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Luca Cilli di Sportitalia, anche il Torino si è inserito nella corsa per l’esterno classe 2004. Il club granata, infatti, sta valutando le offerte in arrivo per Marcus Pedersen e, in caso di cessione del norvegese, Favasuli rappresenterebbe uno dei principali candidati per raccoglierne l’eredità sulla fascia.

La concorrenza, però, è destinata ad alzare il prezzo del cartellino. Sulle tracce del giocatore ci sono già Sassuolo, Roma e Atalanta, alle quali si sono aggiunte recentemente anche Napoli e Cagliari. Un numero crescente di pretendenti che lascia immaginare una vera e propria asta di mercato nelle prossime settimane.





A differenza di quanto accaduto con Liberali, Favasuli non è legato al Catanzaro da una clausola rescissoria, un aspetto che consentirà al club calabrese di gestire direttamente le trattative e provare a massimizzare l’incasso in caso di cessione.