Sudtirol, in arrivo Kenny Mixtur

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
images (1)

Il Südtirol è vicino a chiudere un nuovo innesto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club altoatesino, infatti, sarebbe a un passo dall’accordo con Kenny Mixtur, per il quale è pronto un contratto di durata triennale.

Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, con la fumata bianca che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Se non ci saranno intoppi, il giocatore si legherà al Südtirol fino al 2029. L’attaccante, classe 2003, ha disputato l’ultima stagione con il club francese Villefranche, con il quale ha collezionato 29 presenze e messo a segno 3 gol.


Altre notizie

Alessandro-Plizzari-foto-dal-sito-web-del-Venezia-FC

Sudtirol, interesse per Plizzari e Bjarkason del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
18048

AIA, Daniele Orsato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
u4DRVbNi

Mantova, trattativa in fase avanzate per Cajazzo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Iillanes-4-scaled

Arezzo, UFFICIALE: arriva Julian Illanes dalla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
monopoli_olivieri_web_cs-696x511

Modena, UFFICIALE: Olivieri in prestito al Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
insigne

Sampdoria, fatta per Insigne: domani la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
compagnon

Da Venezia: “Palermo, pressing su Compagnon: ci sono anche Verona e Cremonese”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
federico-baschirotto-e1764343708592

Gazzetta dello Sport: “Serie B, il mercato delle tre retrocesse”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
De-Angelis_0012

Giornale di Sicilia: “Palermo Primavera, De Angelis sempre più vicino alla panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 080737

Repubblica Palermo: “Hernani firma per i rosa e prende le chiavi del centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta l’obiettivo. Gomes verso il ritiro per motivi numerici”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Palermo Entella 3-0 (41) Rui modesto

Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti accelera sugli esterni: Compagnon in pole, resta viva la pista Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026

Ultimissime

Alessandro-Plizzari-foto-dal-sito-web-del-Venezia-FC

Sudtirol, interesse per Plizzari e Bjarkason del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
9867e2af10bbe1dc0bd0d8b1f33c6f9d-87654-oooz0000

Palermo, congratulazioni ad Orsato per la nomina di nuovo designatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
18048

AIA, Daniele Orsato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
images (1)

Sudtirol, in arrivo Kenny Mixtur

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
luigi-e-aurelio-de-laurentiis-1

Bari, emergono gravi criticità nei conti del club: la procura chiede il fallimento

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026