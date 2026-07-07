Modena, UFFICIALE: Olivieri in prestito al Monopoli

Attraverso una nota tramite i propri profili, il Monopoli ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Modena di Edoardo Olivieri, difensore classe 2005. Per il calciatore arriva dunque una nuova avventura in Serie C.

Questo il comunicato del club:





“La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto con il Modena Football Club 2018 un accordo per la cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Olivieri. Difensore di piede sinistro, classe 2005 (è nato il 27 ottobre a Verona), cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Virtus Verona e Modena, nelle precedenti esperienze in tutte le competizioni della Serie C con Pergolettese, Foggia e Campobasso, Olivieri ha collezionato 52 presenze e 1 assist. Benvenuto Edoardo!“