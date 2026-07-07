Modena, UFFICIALE: Olivieri in prestito al Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
monopoli_olivieri_web_cs-696x511

Attraverso una nota tramite i propri profili, il Monopoli ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Modena di Edoardo Olivieri, difensore classe 2005. Per il calciatore arriva dunque una nuova avventura in Serie C.

Questo il comunicato del club:


“La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto con il Modena Football Club 2018 un accordo per la cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Olivieri. Difensore di piede sinistro, classe 2005 (è nato il 27 ottobre a Verona), cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Virtus Verona e Modena, nelle precedenti esperienze in tutte le competizioni della Serie C con Pergolettese, Foggia e Campobasso, Olivieri ha collezionato 52 presenze e 1 assist. Benvenuto Edoardo!

Altre notizie

insigne

Sampdoria, fatta per Insigne: domani la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
compagnon

Da Venezia: “Palermo, pressing su Compagnon: ci sono anche Verona e Cremonese”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
federico-baschirotto-e1764343708592

Gazzetta dello Sport: “Serie B, il mercato delle tre retrocesse”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
De-Angelis_0012

Giornale di Sicilia: “Palermo Primavera, De Angelis sempre più vicino alla panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 080737

Repubblica Palermo: “Hernani firma per i rosa e prende le chiavi del centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta l’obiettivo. Gomes verso il ritiro per motivi numerici”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Palermo Entella 3-0 (41) Rui modesto

Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti accelera sugli esterni: Compagnon in pole, resta viva la pista Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Image_Photo928344

Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani è la nuova arma per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Pallone Serie A

Corriere dello Sport: “Cagliari, asse caldo con l’Atalanta. Bowie resta l’obiettivo, Zerbin piace al Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
58cbc4a76d

Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo frosinone 2-0 (1) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, corsa agli esterni: Compagnon in pole, restano vive le piste Almqvist, Rui Modesto e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani è ufficiale. Il brasiliano rinforza il centrocampo, resta viva la pista Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026

Ultimissime

monopoli_olivieri_web_cs-696x511

Modena, UFFICIALE: Olivieri in prestito al Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
insigne

Sampdoria, fatta per Insigne: domani la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
compagnon

Da Venezia: “Palermo, pressing su Compagnon: ci sono anche Verona e Cremonese”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Mazzotta (1)

Mazzotta racconta Foschi: «A Cesena mi scelse anche il numero di maglia. A Palermo ha fatto di tutto per salvarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 090051

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Bari, perquisizioni nella sede del club: indagine su bilanci e operazioni di mercato con il Napoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026