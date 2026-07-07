Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con trattative che coinvolgono gran parte delle società del campionato. Dai rinforzi già definiti ai colpi ancora in fase di chiusura, passando per le panchine e i primi raduni, sono giorni intensi per dirigenti e direttori sportivi. Come racconta il Corriere dello Sport, i club stanno cercando di consegnare agli allenatori organici sempre più completi prima dell’inizio della preparazione estiva.

L’Arezzo ha definito l’arrivo del terzino destro Marlon Mena Martinez, classe 2006, che arriva dal Parma con la formula del prestito secco dopo il rinnovo del contratto con il club emiliano fino al 2029. Sempre in Toscana, la Carrarese continua a lavorare con la Fiorentina per riportare in prestito il fantasista Tommaso Rubino e ottenere anche il difensore Lorenzo Romani. Sul taccuino del club figurano inoltre il trequartista Simone Pafundi dell’Udinese, seguito anche dal Bari, il centrocampista Pietro Pinelli della Lazio e il difensore del Benevento Victor Nonga. In uscita, invece, il difensore Julian Illanes è vicino proprio al trasferimento all’Arezzo.





La Cremonese ha chiuso l’operazione per il difensore Fellipe Jack, classe 2005, di proprietà del Como e reduce dal prestito allo Spezia. Il centrale brasiliano, naturalizzato italiano e nel giro dell’Under 20 azzurra, arriverà in grigiorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club lariano.

Prosegue anche il lavoro del Padova, ormai ai dettagli con la Cremonese per l’acquisto a titolo definitivo di Luca Zanimacchia, reduce dall’ultima stagione disputata con il Modena. I biancoscudati mantengono inoltre vivi i contatti con l’Inter per ottenere in prestito il centrocampista Issiaka Kamate.

Tra i club più attivi c’è anche l’Avellino, che attende soltanto gli annunci ufficiali degli arrivi del portiere Tommaso Martinelli dalla Fiorentina, del terzino Brando Moruzzi e del centrocampista Giacomo Faticanti, entrambi dalla Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, resta invece in stand-by la trattativa per il difensore Eddy Kouadio, che continua a riflettere sulla destinazione irpina anche a causa dell’interesse del Monza. L’alternativa individuata dalla dirigenza porta al giovane Emanuele Lulli della Roma. Novità anche nello staff tecnico di Alessandro Nesta, con l’arrivo di Massimiliano Benassi, proveniente dalla Fiorentina, al posto di Raffaele Clemente, destinato a seguire Bernardo Corradi alla Sampdoria.

Tiene banco anche la situazione del Catanzaro, ancora alle prese con il nodo allenatore. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il club giallorosso ha scelto Giorgio Gorgone come successore di Alberto Aquilani, ma l’ufficializzazione resta legata alla risoluzione del contratto già firmato con Marco Turati, destinato invece allo Spezia. Una vicenda che continua a rallentare entrambe le società e che rende il Catanzaro l’unica formazione di Serie B ancora priva, ufficialmente, del proprio tecnico.

Nonostante questo, il direttore sportivo Ciro Polito continua a lavorare sul mercato. Oltre al centrale Nicolò Postiglione, già bloccato dal Pineto, sono in fase avanzata i contatti per il centrocampista Filippo Vesentini dell’Union Brescia, sul quale il Catanzaro sta cercando di anticipare il Mantova. Per il reparto under piacciono Jacopo Sardo e Mattia Cappelletti, entrambi del Milan Futuro, mentre tra gli svincolati viene seguito il terzino destro Jonas Heinz, reduce dalle esperienze con la Casertana. Proseguono inoltre i colloqui per il rinnovo di Simone Pontisso, seguito dal Benevento, mentre Polito lavora anche con il Como per il possibile ritorno in prestito del centrocampista Fabio Rispoli e del difensore Fellipe Jack, sul quale però è forte la concorrenza di Cremonese, Cesena, Verona e di alcuni club svizzeri.

Nel frattempo il Benevento ha inaugurato ufficialmente la nuova stagione con il raduno all’Imbriani. Come racconta ancora il Corriere dello Sport, la squadra di Floro Flores deve fare i conti con alcune assenze importanti. Pierluigi Simonetti prosegue infatti il percorso di recupero dopo l’intervento al legamento crociato e ha svolto un controllo programmato a Barcellona dal professor Cugat. Continua il lavoro personalizzato anche per Giacomo Ricci, mentre Dino Mehic si è aggregato regolarmente al gruppo dopo aver recuperato dall’ernia dello sportivo. Stop soltanto precauzionale per Tony Prisco a causa di un lieve fastidio alla schiena.

Sul piano burocratico restano da definire le posizioni di Luca Caldirola, impegnato nel rinnovo del contratto, e di Andrea Ceresoli, destinato comunque a rimanere in giallorosso a titolo definitivo dopo l’intesa raggiunta tra Benevento e Atalanta. È stato invece ufficialmente sottoscritto il contratto triennale del giovane brasiliano Logan, già aggregato al gruppo.

Anche la Sampdoria continua a muoversi con decisione. L’obiettivo principale per l’attacco resta il norvegese Tobias Lauritsen, attaccante dello Sparta Rotterdam che ha già ottenuto il gradimento del tecnico Bernardo Corradi. I contatti con il suo entourage proseguono con continuità. Resta sullo sfondo anche la suggestione Lorenzo Insigne, che deve ancora decidere il proprio futuro dopo la retrocessione con il Pescara. In lista figurano inoltre Emanuele Pecorino, in uscita dal Südtirol, e Joao Carvalho dell’Estoril. Dopo l’arrivo del difensore svedese Gantermann, il mercato blucerchiato prosegue senza sosta in vista dell’inizio del ritiro.

Secondo il Corriere dello Sport, la Sampdoria sta vivendo una profonda fase di rinnovamento che coinvolge sia l’area dirigenziale sia la rosa. Tra i giocatori che hanno concluso il proprio contratto c’è anche Matteo Ricci, uno dei protagonisti della risalita nella seconda parte della scorsa stagione e ora tra gli svincolati più interessanti della categoria.

Il Modena è invece vicinissimo a definire l’arrivo del trequartista Giacomo Olzer dal Pescara. La trattativa tra i due club procede positivamente e potrebbe comprendere anche il trasferimento di Kleis Bozhanaj in Abruzzo. Il club emiliano continua inoltre a lavorare con il Napoli per Giuseppe Ambrosino e guarda con interesse anche a Niklas Pyyhtia, centrocampista del Bologna che nelle ultime ore si è allontanato dall’Avellino. Il finlandese rappresenta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza gialloblù.

Per quanto riguarda l’attacco, resta da valutare il futuro di Pedro Mendes. Il portoghese sarà regolarmente presente al raduno e verrà osservato da Daniele Galloppa, anche se la sensazione è che possa essere inserito sul mercato qualora dovessero arrivare offerte ritenute soddisfacenti. Parallelamente il Modena continua a monitorare anche alcune opportunità provenienti dai campionati esteri, in particolare da Francia e Svizzera, mercati che negli ultimi anni hanno già regalato profili interessanti al club emiliano.

Con i ritiri ormai alle porte, il mercato entra nella fase più intensa e, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, molte società puntano a completare buona parte dell’organico prima dell’inizio della preparazione, così da consentire ai nuovi allenatori di lavorare fin dai primi giorni con gruppi il più possibile definiti.