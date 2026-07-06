Palermo, spunta Kamate: rosanero in corsa per il talento dell’Inter

Il Palermo continua a monitorare giovani profili in vista della prossima stagione e nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per il reparto offensivo. Si tratta di Issiaka Kamate, esterno di proprietà dell’Inter, finito nel mirino del club di viale del Fante.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Cilli sul proprio profilo X, sono due le società italiane maggiormente interessate al classe 2004: il Palermo e il Padova. Sul giocatore, inoltre, ci sarebbe anche l’attenzione di alcuni club esteri.





La differenza tra le due pretendenti riguarderebbe la formula dell’operazione. Il Padova, infatti, starebbe valutando l’acquisto di Kamate a titolo definitivo, mentre il Palermo segue con interesse l’evolversi della situazione per capire quali margini possano aprirsi con l’Inter.